"Wir erwarten die zweite Auflage des AOK Firmenlaufs Rastatt bereits voller Vorfreude. Durch die Verschiebung des Laufes in die Sommermonate erhoffen wir uns hervorragende Wetterbedingungen: Angenehme Temperaturen und ein später Sonnenuntergang werden optimale Voraussetzungen für einen gemütlichen Ausklang bei der After-Run-Party auf dem Sportgelände des Rastatter SC/DJK bieten", freut sich Ottmar Heiler, Vizepräsident für Freizeit-, Breiten- und Gesundheitssport des Badischen Leichtathletik-Verbandes.

Lauf wirkt sich positiv auf die Gesundheit aus

Zusätzlich wurde der Streckenverlauf angepasst, dass dieser egal ob laufend oder walkend von jedem Mitarbeiter zu bewältigen kann. Jeweils vier Personen bilden ein Team – gewertet werden Männer, Frauen sowie ein Azubi-Mixed-Team und auch Einzelstarter.

Der 2. AOK Firmenlauf in Rastatt bietet eine ganz besondere Gelegenheit, das "Wir-Gefühl" zu stärken, so der Veranstalter. Der Lauf mit gemeinsamer Aufwärmgymnastik, Musikprogramm und einer Fachmesse sei eine gute Gelegenheit zum Teambuilding.

"Firmen in Rastatt und Umgebung können den 2. AOK Firmenlauf als Plattform nutzen, um sich zu präsentieren und den Mitarbeitern ein Event zu bieten, das sich nicht nur positiv auf die Gesundheit auswirkt, sondern auch in Erinnerung bleibt", verkündet Frank Wetzel, Kreisvorsitzender des Leichtathletik-Kreises Rastatt/Baden-Baden/Bühl.

Der Startschuss zum 2. AOK Firmenlauf Rastatt fällt am Donnerstag, 14. Juli um 18.30 Uhr beim Rastatter SC/DJK. Unter dem Dach von "BW-Running" finden in diesem Jahr insgesamt neun Firmenläufe in Baden-Württemberg unter Federführung des Badischen und des Württembergischen Leichtathletik-Verbandes statt. Neben Rastatt wird in Baden am Donnerstag, 15. September, die Premiere in Pforzheim gefeiert.