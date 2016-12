vor 56 Minuten Forbach Müll in Garage entzündet: 20.000 Euro Sachschaden bei Rastatt

Aus bislang unbekannter Ursache entzündete sich am Samstagmorgen, gegen sieben Uhr, abgelagerter Müll in einer Garage in Forbach, darüber berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.