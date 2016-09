Anzeige

Auf einem Parkplatz am Richard-Wagner-Ring bemerkte der junge Chauffeur gegen 8 Uhr nicht nur eine freie Lücke, sondern sah auch einen VW Kombi-Fahrer, der sich soeben anschickte, den Kleinbus genau dort rückwärts einzuparken. Rasch gab er also Gas und lenkte forsch in die begehrte Parklücke ein.

Allerdings geriet er dabei zu nah an den stehenden Kombi und schrammte mit dem Mercedes an dessen Stoßstangenecke entlang. Die Bilanz: während am VW der Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro überschaubar blieb, muss der Mercedes des 19-Jährigen mit einer Schadenshöhe von etwa 5.000 Euro in die Werkstatt.