vor 1 Stunde Rastatt Kreislaufprobleme? Pkw-Fahrer kommt nach Rastatt-Tunnel von Straße ab

Am Samstagnachmittag gegen15.10 Uhr kam ein 60-jähriger Mann nach dem Passieren des Rastatt-Tunnels von der Straße ab, die Polizei teilt in ihrer Mitteilung an die Medien mit, dass der Unfallverursacher eventuell an Kreislaufproblemen litt.