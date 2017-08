vor 4 Stunden Rastatt/Karlsruhe Bahn füllt Rastatter Tunnel an gesperrter Bahnstrecke mit Beton

Mehrere Tage nach der Havarie in der Bahn-Tunnelbaustelle im badischen Rastatt hat die Deutsche Bahn zur Stabilisierung Beton in den betroffenen Tunnel gefüllt. Bereits am Mittwochabend sei ein kegelförmiger Pfropfen aus Beton in den Untergrund gegossen worden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.