vor 23 Minuten Muggensturm Gullydeckel in Muggensturm entfernt: Siebenjährige stürzt mit Fahrrad

Unbekannte haben am Sonntagabend einen Gullydeckel in der Sofienstraße in Muggensturm entfernt und so einen Unfall verursacht. Ein sieben Jahre altes Kind hatte die fehlende Abdeckung kurz vor 21 Uhr zu spät erkannt, war mit seinem Fahrrad in die Lücke geraten und gestürzt.