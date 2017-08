Der beschädigte Tunnelabschnitt unter der abgesackten Rheintalbahn in Rastatt soll bis Freitag auf 150 Metern Länge mit etwa 10.000 Kubikmetern Beton gefüllt werden. Das entspricht rund 1.300 Betonmischer-Ladungen.

Bisher seien etwa 6000 Kubikmeter Beton in die Röhre eingefüllt worden, sagte der zuständige Arbeitsgebietsleiter der Deutschen Bahn, Jürgen Kölmel bei einer Baustellenbesichtigung am Montag. Pro Tag fließen etwa 2000 Kubikmeter Beton zur Stabilisierung in die Röhre. Die 18 Millionen Euro teure und 90 Meter lange Tunnelvortriebmaschine wird komplett mit einbetoniert. Anschließend sollen die Gleise wieder hergestellt werden.

Nach Informationen der Badischen Neuesten Nachrichten (BNN) stellte ein Bahn-Verantwortlicher jedoch in Aussicht, das man daran denke, die Tunnelvortriebsmaschine sowie den derzeit verfüllten Beton zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu entfernen. Der Weiterbau des Tunnels könnte dann, entgegen einzelner Spekulationen, auf der geplanten Strecke weiter verfolgt werden, berichtet die BNN weiter.

Erste Einzelheiten der Haverie bekannt

Die Erde sei am Unglückstag wohl nicht hinter, sondern direkt über der Bohrmaschine abgesackt. "Es waren rund 40 Meter hinter dem Bohrschild, der 90 Meter langen Maschine", so Kölmel gegenüber der BNN. Wie eine Bahn-Sprecherin auf eine BNN-Anfrage mitteilte, seien die Tübbinge nicht gerissen, sondern haben sich ineinader verschoben wodurch Wasser und Erde eintreten konnte. Der äußerlich sichtbare Schaden war erst etwa eine Stunde nach dem eigentlichen Erdrutsch entstanden.

Am 12. August waren Wasser und Erdreich in die Röhre nur knapp fünf Meter unterhalb der Bahntrasse eingedrungen, die Gleise sackten ab. Seitdem steht der Verkehr zwischen Rastatt und Baden-Baden still. Einen Termin für die Wiederaufnahme des Bahnverkehrs nannte das Unternehmen nicht.