Bei einem schweren Verkehrsunfall auf einer Landstraße bei Rastatt ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Zwei oder drei weitere Personen wurden nach ersten Erkenntnissen bei dem Unfall am früher Donnerstagmorgen verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, waren an dem Unfall zwei Autos und ein Lastwagen beteiligt. Dabei kollidierten mindestens zwei entgegenkommende Fahrzeuge. Weitere Angaben zum Unfallhergang und zu den betroffenen Personen konnten zunächst nicht gemacht werden.

Die Landstraße 77a und der Tunnel Rastatt sind "auf noch nicht absehbare Dauer voll gesperrt", hieß es. Die Rettungskräfte waren zunächst noch im Einsatz. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, werde sich die Sperrung mit Sicherheit auf den Berufsverkehr in der Region auswirken.

Ortskundige sollten daher die L 77a in Richtung Autobahnauffahrt Rastatt Nord umfahren. Die Sperrung ist aktuell noch gültig. Die Umleitungsstrecken sind allerdings überlastet.

Aktualisierung, 8.55 Uhr:

Inzwischen liegen nähere Informationen zum tödlichen Unfall bei Rastatt vor. Nach Erkenntnissen der Ermittler war am Donnerstagmorgen kurz vor 5 Uhr ein Autofahrer auf der L77a in Richtung Rastatter Tunnel unterwegs. "Aufgrund seiner gefährlichen Überholmanöver prallte der Unfallverursacher wenige Meter vor dem Tunnel frontal mit einem entgegenkommenden BMW sowie einem hinter dem BMW fahrenden Sattelzug zusammen und wurde tödlich verletzt", berichtet die Polizei in einem aktuellen Pressebericht.

Die drei Insassen aus dem BMW wurden durch die Kollision verletzt und in die Klinik nach Rastatt eingeliefert. Ein Ersthelfer musste ebenfalls von den Rettungskräften des Roten Kreuzes betreut werden, Einsatzkräfte der Feuerwehr Rastatt kümmerten sich um die Bergung des Verunglückten.

"Inzwischen wurde die Unfallstelle von einem hinzugezogenen Sachverständigen begutachtet, Abschleppfahrzeuge bergen derzeit die beiden beteiligten Autos", so die Polizei weiter. Die Strecke zwischen Plittersdorf und Rastatt bleibt weiterhin gesperrt.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten den Bereich über die ausgeschilderte Umleitung zu umfahren. Die Verkehrspolizei Baden-Baden sucht nach Zeugen und Geschädigten, die in den frühen Morgenstunden auf der L77a von dem Autofahrer gefährdet wurden oder die Angaben zu den gefährlichen Überholmanövern machen können, erreichbar unter der Telefonnummer 07221/680-0.