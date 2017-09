Am vergangenen Sonntag wurde die Gartenschau Bad Herrenalb 2017 mit einem großen Abendprogramm samt Pyro-Show offiziell beendet. Insgesamt rund 380.000 Menschen haben die 121 Tage dauernde Veranstaltung besucht. Die nächste Gartenschau wird 2019 im Remstal stattfinden.

Mit einer Abschlussfeier hat sich das Team der Gartenschau Bad Herrenalb 2017 am Sonntag, 10. September, von den insgesamt rund 380.000 Besuchern verabschiedet. Zusätzlich sei der Gartenschau-Spaten an Schorndorfs Oberbürgermeister Matthias Klopfer übergeben worden, dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Remstal Gartenschau 2019, teilte die Gartenschau Bad Herrenalb in einer Pressemeldung mit.

"Um ein sehenswertes Highlight reicher"

Bürgermeister Mai zeigte sich in seinem Rückblick stolz auf das, was in Bad Herrenalb geleistet wurde: "Am meisten beeindruckt hat mich, mit welcher Selbstverständlichkeit die Bad Herrenalber die Gartenschau zu der ihrigen gemacht haben. Wir haben alle zusammen die Chance genutzt, einen attraktiven Tourismusstandort zu gestalten und über die Kreisgrenzen hinaus an Ansehen gewonnen."

Auch für Gartenschau-Geschäftsführerin Sabine Zenker sei der Erfolg der 121 Tage "Blütentraum und Schwarzwaldflair" nur durch die enge Gemeinschaft der vielen Helfer möglich gewesen: "Man wächst zu einer Familie zusammen. Herzblut und Engagement können Berge versetzen. Die Begeisterung der Menschen im Hintergrund hat sich auf die Besucher übertragen."

Spektakuläres Programm zum Abschluss geboten

Zum Ausklang der Gartenschau habe es am Sonntag ein Programm gegeben, das die Besucher nachhaltig begeistert habe. Für ausgelassene Partystimmung unter den gut 3.000 Feiernden vor der Sparkassenbühne habe zunächst die Band Charivari gesorgt.

Danach startete die spontan von Veranstaltungschefin Nina Schäfer ins Programm aufgenommene Pyro-Laser-Show auf der Schweizerwiese. Mit einer Mischung aus aufwändigen Feuerwerk, Laserinstallationen und Musik sei eine Vorführung dargeboten worden, welche die Zuschauer in die Nacht verabschiedet habe.

Und auch Gerhard Hugenschmidt, der Vorsitzende von Gartenschau-Mitveranstalter bwgrün.de, freute sich besonders über die gute Zusammenarbeit zwischen Ausstellern und Gartenschau und betonte den Stellenwert, den die grüne Branche im Land habe. "Die Beiträge der Garten- und Landschaftsgärtner gehören sicherlich zu den Höhepunkten jeder Gartenschau."