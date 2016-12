vor 2 Stunden Rastatt Feuerwehreinsatz in Rastatt: Flexarbeiten an Heizöltank lösen Brand aus

Am Dienstagmorgen kam es bei Flexarbeiten an einem leeren Heizöltank in Rastatt zu einem Feuer. Ein Arbeiter wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in Krankenhaus gebracht, die Bewohner des Hauses konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werde.