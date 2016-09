Ein Unbekannter brach am Donnerstagabend gegen 20 Uhr in Rastatt in eine Wohnung in der Karl-Stier-Straße ein. Wie die Offenburger Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, wurde er nach Einstieg über den Balkon nahe der Küche ertappt - und zwar von einem 86-Jährigen Bewohner, während des Einbruchs im Kochbereich befand und den Unbekannten vorher nicht bemerkt hatte.