vor 1 Stunde Rheinmünster-Söllingen Familiendrama im Landkreis Rastatt: Familienvater soll Sohn getötet haben

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung informiert, wurde am Samstagabend ein 59-jähriger Mann in Rheinmünster-Söllingen festgenommen. Der Familienvater steht laut Polizei unter dem Verdacht seinen Sohn getötet zu haben.