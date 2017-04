vor 30 Minuten Gernsbach-Staufenberg Fahranfänger prallt mit Pkw gegen Bäume: Beifahrer in Lebensgefahr

Am frühen Ostermontag gegen 0.45 Uhr kam ein 18-jähriger Fahranfänger mit seinem Pkw auf der kurvenreichen Strecke zwischen Ebersteinburg und Staufenberg nach links von der Straße ab und prallte gegen zwei Bäume. Darüber informiert die Polizei in einer Mitteilung an die Presse.