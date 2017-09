Auf der A5, von Rastatt in Fahrtrichtung Karlsruhe, ist es am Freitagmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Auto wurde nach ersten Polizeiangaben zwischen zwei Lastwagen eingeklemmt.

Gegen 13.30 Uhr ist es auf der A5 zu einem schweren Unfall gekommen: Auf Höhe von Malsch, in Fahrtrichtung Norden, ist ein Lastwagen auf ein Auto aufgefahren, welches wiederum gegen einen weiteren Lastwagen gedrückt wurde. Der Autofahrer wurde von den Rettungskräften mittlerweile aus dem Wrack befreit und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Derzeit sind nach Angaben der Polizei zwei Fahrstreifen blockiert. Dies hat einen Stau von rund 12 Kilometern zur Folge.

Erst am gestrigen Donnerstag hat es in gleicher Fahrtrichtung, in der Nähe der jetzigen Unfallstelle, bereits einen ähnlichen Auffahrunfall gegeben. Ein Lastwagen war hier auf einen weiteren Lkw aufgefahren, der aufgrund des Rückstaus der Baustelle abbremsen musste. Der Unfall sorgte über mehrere Stunden für eine volle Autobahn.

Bereits Ende August hat ein Verkehrsexperte gegenüber ka-news bestätigt, dass es vor allem in Fahrtrichtung Norden vor der Baustelle auf der A5 bei Rastatt immer wieder zu schweren Unfällen kommt. Ein Unfall-Schwerpunkt sei es deswegen aber nicht, so der Experte weiter.

