vor 1 Stunde Rastatt Emotionales Telefonat: 29-Jähriger ruft Polizei auf den Plan

Wie die Offenburger Polizei berichtet, kam es am Dienstagmorgen gegen drei Uhr zu einem Einsatz am Bahnhofsvorplatz in Rastatt. Lautes Geschrei eines Mannes hatte die Beamten auf den Plan gerufen. Die Polizei ging von einem Randalierer aus - wurden aber eines Besseren belehrt.