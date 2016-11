Einbrecher in Rastatt unterwegs: Polizei sucht nach Tätern

Anzeige

Am Freitag, um 18.20 Uhr, brach ein Mann eine Wohnungseingangstür in einem Mehrfamilienhaus in der Lützower Straße in Rastatt auf, betrat die Wohnung und wurde durch die heimkehrenden Bewohner gestört. Er konnte an diesen vorbei zu Fuß flüchten, wobei er in der Carl-Friedrich-Straße zuletzt gesehen wurde.

Wie aus der Pressemitteilung hervorgeht, ist der Einbrecher ungefähr 165-170 cm groß. Er war mit einem dunklen Kapuzenpullover, der mit Ziffern/ Buchstaben in roter und weißer Schrift bedruckt ist bekleidet.

Ebenfalls am Freitag, um 18.45 Uhr, teilte ein Anwohner mit, dass soeben drei junge Männer in ein Mehrfamilienhaus im Ludwigring eingebrochen seien. Die ungefähr 20 Jahre alten Männer, die dunkel gekleidet waren, flüchteten nach ihrer Entdeckung zu Fuß in Richtung Freibad Am Schwalbenrain.

In beiden Fällen blieb die örtliche Fahndung nach den Einbrechern ohne Erfolg. Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise an die Polizei Rastatt (07222/7610) zu melden.