Am Sonntag gegen 20.30 Uhr hatten klingelten zwei Männer bei einem 24-Jährigen in der Jahnallee in Rastatt und gaben an, in seine Wohnung zu müssen, da sie von der Spurensicherung der Polizei wären. Die Männer waren mit einem weißen Schutzanzug inklusive Mundschutz bekleidet und führten einen schwarzen Rollenkoffer mit sich.