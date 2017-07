vor 12 Stunden Rastatt Bundespräsident besucht Nationalpark, Mercedes und Museum

Von Schwaben nach Baden: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beginnt den Dienstag mit dem Besuch einer beruflichen Schule in Stuttgart, die Flüchtlinge qualifiziert. Nach einer kurzen Wanderung im Nationalpark Schwarzwald will Steinmeier zum Mercedes-Werk in Rastatt, dem größten industriellen Arbeitgeber der Region.