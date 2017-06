11.06.2017 16:16 Rastatt Brennender Lkw in Rastatt: Totalschaden im sechsstelligen Bereich

Am Sonntagmorgen, 02.50 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer einen brennenden Lastwagen in der Rotackerstraße in Rastatt. Das am Fahrbahnrand geparkte Gespann aus Sattelzugmaschine und Auflieger brannte beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei im Bereich der Sattelzugmaschine lichterloh.