Die Polizei sucht weiter nach dem Anrufer, der eine anonyme Bombendrohung gegen das Rathaus von Gaggenau (Kreis Rastatt) ausgesprochen hat. Nach dem Anruf am Freitag war das Gebäude geräumt und der Marktplatz abgesperrt worden.

Weder Polizisten noch Sprengstoffspürhunde fanden einen Sprengsatz. Erste Ermittlungsergebnisse könnten Mitte der Woche vorliegen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Am Donnerstag war die Gründungsversammlung eines türkischen Verbandes mit dem türkischen Justizminister Bekir Bozdag in der Veranstaltungshalle von Gaggenau wegen Sicherheitsbedenken abgesagt worden. Der Vorgang verschlechterte das bereits belastete deutsch-türkische Verhältnis weiter.