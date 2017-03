Bombendrohung in Gaggenau: Rathaus und Marktplatz werden geräumt

Derzeit ist der Marktplatz und das dort angrenzende Rathaus in Gaggenau nach einer Bombendrohung weiträumig abgesperrt worden. Die Polizei ist vor Ort.

Der Bürgermeister der Stadt, Michael Pfeiffer, bestätigte die Bombendrohung gegenüber dem Nachrichtensender "n-tv". Die Polizei war bislang für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Im Rathaus berichtet eine Bandansage, dass die Einrichtung heute geschlossen bleibt.

Erst am Donnerstag war in Gaggenau eine Wahlkampf-Veranstaltung des türkischen Justizministers Bozdag abgesagt worden. Ob ein Bezug zwischen der Drohung und der abgesagten Veranstaltung besteht, ist allerdings noch nicht offiziell bestätigt.

Aktualisierung, 9.20 Uhr:

Wie die Polizei Offenburg im Gespräch mit ka-news bestätigt, ging am Freitagmorgen gegen 8 Uhr telefonisch eine Bombendrohung in Gaggenau ein. In Absprache mit dem Bürgermeister wurde das Rathaus daraufhin geräumt. Die Ermittlungen der Polizei laufen.