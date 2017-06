Ein Beziehungsstreit ist in Rastatt mit zwei Verletzten zu Ende gegangen. Einer von ihnen war zeitweise in Lebensgefahr, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach hatte sich eine 45-Jährige am Dienstagabend zunächst mit ihrem Ex-Freund getroffen.

Später eskalierte die Situation an der Wohnung ihres neuen 21 Jahre alten Partners. Nach ersten Erkenntnissen griff ihr 22 Jahre alter Ex die Frau mit einem Stromkabel an und verletzte sie. Später wurde er mit Stichverletzungen gefunden. Ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter Tötung wurde eingeleitet. Die Beamten nahmen den 21-Jährigen und einen Bekannten von ihm vorläufig fest. Details zum Hergang konnten die Ermittler zunächst nicht nennen.

Mitteilung

Aktualisierung, Donnerstag 12.55 Uhr:

In einer gemeinsamen Pressemitteilung informieren die Offenburger Polizei und die Staatsanwaltschaft über Entwicklungen im vorliegenden Fall: Am Donnerstagvormittag erfolgte die Vorführung des mutmaßlichen Täters vor dem zuständigen Haftrichter. Dieser ordnete die Untersuchungshaft wegen Verdacht der versuchten Tötung an. Der beschuldigte 22-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Aktualisierung, Freitag, 13.06 Uhr:

Die durchgeführten Ermittlungen haben Anhaltspunkte dafür ergeben, dass es vor der folgenschweren Tat in der Rauentaler Straße bereits gegen 23.30 Uhr am Bahnhof in Rastatt zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 22 Jahre alten Verletzten und dem gleichaltrigen, derzeit inhaftierten Verdächtigen gekommen ist. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt bitten daher mögliche Zeugen, die diesen Streit am Bahnhof beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer: 0781/21-2820 zu melden. Gegen den 22-jährigen Verletzten, der von einem Bürger in der Nähe des Tatortes aufgefunden wurde, hat die Polizei im Übrigen auch ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Er steht im Verdacht, seine 45 Jahre alte Ex-Freundin mit einem Kabel verletzt zu haben.