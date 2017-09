vor 1 Stunde Iffezheim Betrunken am Steuer: 23-Jähriger fährt über Verkehrsinsel und dann nach Hause

Am Samstagmorgen fuhr ein 23-Jähriger in Iffezheim in der Badener Straße über eine Verkehrsinsel, prallte gegen ein Verkehrszeichen und fuhr nach Hause. Wie die Polizei mitteilt, konnte der Fahrer durch ein verlorenes Kennzeichen am Unfallort schnell ausfindig gemacht werden.