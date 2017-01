vor 1 Stunde Rastatt Bedrängt und begrapscht: Schülerin wird in Rastatt mehrfach belästigt

Am Mittwochmittag gegen 13 Uhr wurde eine Schülerin in Rastatt offenbar von zwei unbekannten Männern in der Werderstraße mehrfach belästigt. Die Polizei sucht nun zwei Tatverdächtige im Alter zwischen 20 und 30 Jahren.