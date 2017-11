vor 34 Minuten Rastatt Auf Waggon geklettert: Mann durch Stromschlag von Bahnoberleitung schwer verletzt

Am Mittwoch gegen 2 Uhr nachts wurde ein junger Mann durch einen Stromschlag von einer Bahnoberleitung in Rastatt schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, bestiegen drei junge Männer im Güterbahnhofbereich in Rastatt einen Waggon bevor es zu dem Stromschlag kam.