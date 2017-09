vor 1 Stunde Rastatt Auf Gegenfahrbahn geschleudert: Autofahrer wird schwer verletzt

Am Samstagabend, gegen 20.15 Uhr, ereignete sich an der Einmündung Brufertstraße in den Richard-Wagner-Ring in Rastatt ein Verkehrsunfall bei dem ein Fahrzeugführer schwer verletzt wurde. Darüber informiert die Polizei in einer Mitteilung an die Presse.