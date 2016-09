Ein einschlägig vorbestrafter 61-jähriger Geschäftsführer aus dem Landkreis Rastatt hat über mehrere Jahre hinweg Arbeitnehmer falsch zur Sozialversicherung angemeldet und so in rund 30 Fällen durch Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt einen Sozialversicherungsschaden von über 100.000 Euro verursacht, so das Karlsruher Hauptzollamt in einer Pressemitteilung.