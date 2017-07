vor 1 Stunde Rastatt Alkohol am Steuer: 37-Jähriger verursacht Unfall in Rastatt

Ein 37-jähriger Autofahrer hat am Mittwochnachmittag mit seinem Fahrzeug einen Unfall verursacht. Der Mann war nach Polizeiangaben gegen 16.40 Uhr in Rastatt auf der Straße "Im Wöhr" unterwegs, als er vermutlich aufgrund seiner alkoholischen Beeinträchtigung auf den Wagen eines 26-Jährigen auffuhr und so einen Schaden von rund 700 Euro verursachte.