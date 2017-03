Er hatte es nur gut gemeint: Weil er aus dem Nachbarhaus ein Piepen hörte, rief ein Mann am Sonntag gegen 17.30 Uhr die Polizei und Feuerwehr in Gaggenau. Er fürchtete, dass es sich bei den Geräuschen um einen Rauchmelder handeln könnte.

Der Anrufer fürchtete, dass sein Nachbar möglicherweise den Alarmton nicht hören würde und sich in Gefahr befinden könnte. Die Einsatzkräfte fahnden in der Wohnung einen Wecker in "höchster Alarmbereitschaft, der der unaufhörlich piepte", wie die Offenburger Polizei berichtet. Der Geräuschauslöser wurde abgeschaltet, die Ruhe wieder hergestellt und für eine mögliche Gefährdung der Hausbewohner konnte Entwarnung gegeben werden.