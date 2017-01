vor 47 Minuten Bühl 300.000 Euro Schaden: Brand zerstört Lager in Bühl

Ein Brand hat in Bühl Teile eines Leergutlager einer Winzergenossenschaft zerstört. Gegen 23.30 Uhr stand die Außenfassade des Gebäudeteils in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, zur Brandursache dauern die Ermittlungen an.