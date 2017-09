vor 12 Stunden Rastatt 30.000 Euro Schaden: 15 Wohnungen in Rastatt nach Schmorbrand evakuiert

Wegen eines Brandes sind am Mittwoch 15 Wohnungen in Rastatt evakuiert worden. Wie die Polizei mitteilte, mussten 25 Bewohner ihr Zuhause verlassen. In dem von insgesamt 200 Menschen bewohnten Haus hatte es einen Brand in einer Dehnungsfuge gegeben.