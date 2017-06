14.05.2017 07:49 Rastatt 20.000 Euro Schaden und zwei Schwerverletzte nach Fehler beim Linksabbiegen

Am Samstag, um 16.40 Uhr, bog ein 79-jähriger Mercedesfahrer, der die L75 in Richtung Rastatt befuhr, nach links in die Hügelsheimer Straße ab, ohne einem ihm entgegenkommenden Skoda den Vorrang zu gewähren.