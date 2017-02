Die Vorbereitungen für die Gartenschau im Schwarzwaldort Bad Herrenalb liegen 100 Tage vor der Eröffnung voll im Zeitplan. "Die Rahmenbedingungen stehen, wir setzen also an zum Endspurt", teilte Bürgermeister Norbert Mai (parteilos) mit.

Am 13. Mai soll die 121 Tage dauernde Veranstaltung in der 7.500-Einwohner-Gemeinde im Landkreis Calw eröffnet werden. Nach dem Ende der Frostperiode sollen jetzt die Arbeiten an den temporären Ausstellungsbeiträgen in den Außenanlagen fortgesetzt werden. Blumenzwiebeln, Bäume und Sträucher wurden bereits im Herbst gepflanzt, die Einmalblüher für den Sommer folgen im April.

