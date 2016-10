Anzeige

Der 70-Jährige wurde dafür vom Amtsgericht Horb Ende Juni zu 21 Monaten auf Bewährung verurteilt und muss den Schaden nachzahlen, wie das Hauptzollamt Karlsruhe am Mittwoch mitteilte. Der Mann hatte in den ihm zur Last gelegten 286 Fällen seine Angestellten entweder gar nicht oder nicht ordnungsgemäß angemeldet. Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit in Rastatt waren dem Unternehmer auf die Schliche gekommen.