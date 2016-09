Anzeige

Gegen 1 Uhr detonierten laut Polizeibericht zwei Feuerwerkskörper vor der verschlossenen Eingangstüre des Wohnhauses sowie auf einem Fenstersims im Erdgeschoss. Der dritte Knallkörper zündete im Gebäudeinneren, nachdem er durch ein geöffnetes Toilettenfenster geworfen worden war.

"Die anwesenden Hausbewohner kamen mit dem Schrecken davon und blieben allesamt unverletzt", so die Polizei. Auch entstand nach derzeitigem Stand kein nennenswerter Sachschaden. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, erreichbar unter der Nummer 0721/939-5555, in Verbindung zu setzen.

