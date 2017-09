vor 55 Minuten Ispringen Zwei schwerverletzte Fahrradfahrer nach Zusammenstoß auf Fuß- und Radweg

Zwei schwerverletzte Fahrradfahrer und ein Sachschaden von 2.000 Euro sind die Bilanz eines Zusammenstoßes auf einem Fuß- und Radweg in Ispringen im Enzkreis. Darüber berichtet die Polizei in einer Mitteilung an die Presse.