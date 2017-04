Am Ostersonntag ist kurz vor Pforzheim eine Gartenhütte ausgebrannt.Kurz vor dem Brandausbruch hatte der Besitzer einen selbst gebauten Ofen in Betrieb genommen. Wie die Polizei angibt, ist die Brandursache derzeit noch ungeklärt.

Am Sonntag ist es gegen 16.30 Uhr zu einem Brand einer Gartenhütte an der Eisinger Landstraße, kurz nach dem Ortsausgang von Pforzheim, gekommen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich der Inhaber der Hütte und dessen Lebensgefährtin auf dem Grundstück.

Wie die Polizei auf Anfrage von ka-news berichtet, habe der Mann kurz vor dem Ausbruch des Brandes ein Feuer im selbstgebauten Ofen in der Hütte entzündet. Anschließend habe er sich in einen Nebenraum begeben. In dieser Zeit hatten sich die Holzwände der Hütte entzündet.

Der Mann erlitt Verbrennungen an der Hand und im Gesicht. Zudem zog er, und die Frau, sich eine Rauchgasvergiftung zu. Die Feuerwehr konnte die Hütte nicht mehr retten - sie brannt aus. Dabei entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro.