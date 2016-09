Anzeige

Ein 39-jähriger Fiat-Fahrer befuhr gegen 13.20 Uhr die Landstraße 574 von Hohenwart in Richtung Huchenfeld. Ausgangs einer langgezogenen Linkskurve geriet er mit den rechten Rädern auf das dortige unbefestigte Bankett. Vermutlich durch Gegenlenken versuchte der 39-Jährige mit dem Fahrzeug wieder zurück auf die Straße zu gelangen, kam dabei aber anschließend ins Schleudern und das Fahrzeug drehte sich um fast 180 Grad.

In der Folge stieß der Fiat mit dem Heck frontal in einen ordnungsgemäß entgegenkommenden Daimler-Benz Lkw. Glücklicherweise wurde dessen 56-jähriger Fahrer nicht verletzt. Der Unfallverursacher selbst wurde schwer und seine 34-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der Gesamtsachschaden beziffert sich auf etwa 19.000 Euro. Zur Hilfeleistung waren drei Fahrzeuge des Rettungsdienstes an der Unfallstelle.