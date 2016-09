Auf der Wilferdinger Höhe in Pforzheim hat es in der Nacht in einem metallverarbeitenden Betrieb gebrannt.

Anzeige

Vermutlich ein technischer Defekt war die Ursache für einen Brand am Mittwochmorgen in einer Firma in der Heilbronner Straße. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ist das Feuer in dem Unternehmen, das Stanz- und Hybridteile herstellt, an einer Maschine ausgebrochen.

Um 5.36 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle eine automatische Brandmeldung aus einem Metallverarbeitenden Betrieb auf der Wilferdinger Höhe ein. Wenige Minuten später bestätigten Mitarbeiter eine Rauchentwicklung.

Bei Eintreffen des Löschzugs der Berufsfeuerwehr um 5.45 Uhr schlugen bereits Flammen aus einem Gebäudeteil, dicker Rauch drang aus dem Gebäude. Daraufhin wurde die Alarmstufe erhöht und weitere Einheiten nachgefordert.

Die Brandbekämpfung erfolgte im Innenangriff unter schwerem Atemschutz mit zwei Strahlrohren und im Außenangriff über die Drehleiter. Eine Ausbreitung des Brands konnte durch die Feuerwehr erfolgreich verhindert werden. Um 6.20 Uhr war der Brand unter Kontrolle und um 6.50 Uhr gelöscht.

Die Mitarbeiter der Nachtschicht hatten das Betriebsgebäude vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Benachbarte Betriebe waren nicht gefährdet. Inzwischen konnten die Flammen gelöscht werden, allerdings wurde durch die hohe Hitzeentwicklung die Stahlkonstruktion der Halle in Mitleidenschaft gezogen, so dass die Decke einzustürzen droht.

Die Feuerwehr Pforzheim war insgesamt mit 68 Kräften der Berufsfeuerwehr und der freiwilligen Abteilungen Brötzingen-Weststadt, Dillweißenstein und Büchenbronn im Einsatz. Vor Ort waren außerdem der Rettungsdienst und die Polizei. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Schaden wird im Moment auf circa zwei Millionen Euro geschätzt.