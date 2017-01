vor 37 Minuten Brötzingen Zwei Leichtverletzte bei Brand in einer Wohnung nahe Pforzheim

Am Sonntag kam es um 13.17 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Brötzinger Fußgängerzone. Aus bislang unbekannter Ursache brannte es im Wohnzimmer eines viergeschossigen Mehrfamilienhauses, so die Feuerwehr Pforzheim in einer Pressemeldung.