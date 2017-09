vor 1 Stunde Königsbach Zusammenstoß mit Auto: Motorradfahrer verletzt sich in Königsbach schwer

Schwere Verletzungen zog sich ein 46-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Königsbach im Enzkreis zu. Der Mann war nach Polizeiangaben gegen 6.45 Uhr mit seiner Maschine auf der Durlacher Straße in Richtung Singen unterwegs als es zum Zusammenstoß mit einem Auto kam.