vor 1 Stunde Florian Kaute Pforzheim Zum dritten Mal: Weingartener Ringer sind Deutscher Mannschaftsmeister

"Welch ein Drama, welch eine Erleichterung", so die Weingartener Ringer über das Herzschlagfinale in der Pforzheimer Berta-Benz-Halle. Obwohl die Sportler am Samstagabend insgesamt im Rückkampf gegen den KSV Ispringen verloren, reichte der Vorsprung für die dritte Deutsche Mannschaftsmeisterschaft.