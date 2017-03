Zeugen gesucht: Siebenstelliger Schaden in verwüster Firma in Remchingen

Im Zeitraum von Sonntag bis Dienstagmorgen sind Unbekannte in eine Firmenhalle in der Auerbachstraße in Remchingen eingedrungen und haben einen Schaden in siebenstelliger Höhe angerichtet.

Wie die Karlsruher Polizei mitteilt, brachen die Unbekannten einen neuwertigen Wohnanhänger auf und verwüsteten ihn. Sowohl in der Halle als auch in den angrenzenden Nebenräumen wurde Feuerlöschschaum sowie gelagerter Mineralienstaub ausgestreut, so dass sämtliche Räumlichkeiten, Maschinen und ein in der Halle abgestellter neuwertiger und hochwertiger AMG-Mercedes mit weißem Pulver überzogen wurden.

Sämtliche Innenraumtüren wurden brachial eingeschlagen oder zersägt. Im leerstehenden Obergeschoss ließen die Vandalen Wasser auslaufen, das in die Wände eindrang. Vermutlich waren mehrere Täter am Werk, die sich über einen längeren Zeitraum in den Räumen aufgehalten haben. Ob auch etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt.

Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Remchingen , erreichbar unter der Telefonnummer 07232 372580, zu melden.

Aktualisierung, Freitag, 3. März, 15 Uhr:

Die bislang unbekannten Täter, die vermutlich übers vergangene Wochenende in eine Firmenhalle in der Auerbachstraße eingedrungen sind und diese verwüstet haben, richteten einen noch höheren Schaden an, als bisher angenommen. Das berichtet die Polizei in einer aktualisierten Pressemeldung.

Der von den Tätern verstreute Inhalt der Feuerlöscher und der Mineralienstaub zogen die in der Halle befindlichen Maschinen derartig in Mitleidenschaft dass sie von einer Spezialfirma gereinigt werden müssen. Die sehr aufwändige Reinigung, auch aufgrund der von den Stoffen ausgehenden Gesundheitsgefahr, lässt möglicherweise einen Gesamtschaden in siebenstelliger Höhe erwarten.

Die Beamten des Polizeipostens Remchingen suchen nun dringend Zeugen, die Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können. So ist am Samstag gegen 19.45 Uhr Licht in der Halle bemerkt worden und Zeugen zufolge waren am Sonntag gegen 19.45 Uhr zwei Jugendliche mit ihren Fahrrädern auf dem Firmenparkplatz unterwegs. Ebenfalls am Sonntag, gegen 14 Uhr sind drei südländisch aussehende Personen vom Firmengelände aus in Richtung Ortsmitte gegangen. Alle genannten Personen sind wichtige Zeugen. Sie und auch weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Remchingen, Telefon 07232 372580, zu melden.