Sowohl in der Marktstraße als auch in der Schulstraße wurden unter anderem Lagerhallen, ein Einkaufsmarkt, mehrere Gebäudewände, zwei Lkw, ein Pkw und eine Bushaltestelle zum Teil großflächig mit der schwarzen Farbe besprüht, heißt es im Polizeibericht.

Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei übernommen. Sollten verdächtige Personen im genannten Zeitraum beobachtet worden sein, werden Zeugen gebeten, sich entweder mit dem Polizeirevier in Neuenbürg unter der Nummer 07082/7912-0 oder dem Kriminaldauerdienst in Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/939-5555 in Verbindung zu setzen.