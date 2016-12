vor 3 Stunden Remchingen Wohnungseinbrecher im Enzkreis flüchten mit wertvollem Schmuck

Am Sonntag gegen 18.45 Uhr wurde in ein Wohnanwesen in der Nöttinger Straße in Remchingen eingebrochen. Zwei Täter gelangten über eine Balkontür in das Wohnhaus und entwendeten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.