Das richtige Verhalten im Straßenverkehr können Kinder bald wieder in den Verkehrsschulen in Pforzheim und Mühlacker lernen. Unter Anleitung der Polizei findet dann wieder einmal in der Woche das Training auf dem Fahrrad statt.

Die Jugendverkehrsschulen Pforzheim und Mühlacker öffnen nach der Winterpause am Donnerstag, 9. März, in Mühlacker und am Freitag, 10. März, in Pforzheim wieder ihre Pforten. Das kündigt die Karlsruher Polizei in einer Pressemeldung an.

Kinder im Alter von 7 bis 13 Jahren können dann wieder unter Anleitung von Polizeibeamten das richtige Verhalten als Fahrradfahrer und Fußgänger auf dem Gelände der Jugendverkehrsschule erlernen. Kinder unter sieben Jahren sind in Begleitung eines Erziehungsberechtigten ebenfalls willkommen. Die Teilnahme am Fahrbetrieb ist nur mit eigenem Fahrradhelm gestattet. Fahrräder können in der Jugendverkehrsschule kostenlos zum Üben ausgeliehen werden.

Die Jugendverkehrsschule Pforzheim ist immer freitags von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Weitere Rückfragen sind bei den Beamten den Jugendverkehrsschulen in Pforzheim unter 07231/39-2710 oder 07231/186-1270, und in Mühlacker unter 07041/818378 möglich.