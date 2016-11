Anzeige

Zur genannten Zeit kollidierten an der ampelgeregelten Kreuzung die Fahrzeuge eines 21-Jährigen, der mit seinem Pkw Renault Twingo auf der Luisenstraße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs war, und einer 49-Jährigen, die mit ihrem Pkw Peugeot von der Belfortstraße in die Luisenstraße einbog. Beide Beteiligten machen für sich geltend, bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein.

Bei dem Unfall, bei dem die Beifahrerin im Pkw des 21-Jährigen leicht verletzt wurde, entstand ein Gesamtschaden von ca. 5.000 Euro. Zeugen des Unfalles, die insbesondere Angaben zu Ampelschaltung machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Pforzheim unter Telefon 07231 / 186-4100, in Verbindung zu setzen.