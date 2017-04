10.04.2017 16:24 Pforzheim Wegen Lärmbelästigungs-Beschwerde: Anwohner wird mit Bierflasche verletzt

Wegen wechselseitig begangener Körperverletzungen ermittelt das Polizeirevier Pforzheim-Nord nach einem Vorfall in der Nacht zum Sonntag. Wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilte, gerieten dabei mehrere Anwohner und zwei weitere Männer in einen Schlagabtausch.