vor 38 Minuten Kämpfelbach Vorsätzliche Brandstiftung? Wohnwagen und Gartenhütte in Flammen

In der Nacht zum Sonntag musste die Feuerwehr zu einem Brand auf einem Gartengrundstück in Kämpfelbach in der verlängerten Kirchgundstraße ausrücken. Dort gerieten ein abgestellter Wohnahnhänger, sowie eine ca. fünf Meter entfernte Holzgartenhütte und ein angrenzender Schuppen in Brand.