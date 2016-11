vor 1 Stunde Pforzheim Von Fahrbahn abgekommen und gegen Baum geprallt: Unfall auf der A8

Am Sonntagmorgen kam es gegen 2.15 Uhr auf der A8 zwischen Pforzheim West und Karlsbad zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen, darüber informiert die Feuerwehr in einer Mitteilung an die Presse.